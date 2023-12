Labo qof ayaa ku dhintay todobo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ula kac ah oo lagu qaaday kolonyo gawaari ah sidday gargaar kuna sugnaa caasimadda Suudaan ee Khartoum, sida ay sheegtay Laanqeyrta Cas.

Baabuurta la weeraray ayaa la sheegay la sheegay in ay lahaayeen “calaamadda hay’adda Laanqayrta Cas” waxaana la doonayay in lagu daad gureeyo in ka badan boqol qof oo rayid ah.

Labo ka mid ah shaqaalaha ICRC ayaa lagu dilay weerarka waxaana ku dhaawacmay toddobo kale.

ICRC waxay sheegtay in ciidamada iyo maleeshiyada RSF ay xaqiijiyeen ammaanka shaqaalahooda iyagoo boqolaal rayid ah u daabulay meelo nabdoon balse la weeraray.

Arintan ayaa timid kadib markii madaxda gobolka ay sheegeen in madaxda ciidamada Sudan iyo ciidamada gaarka ah ee RSF ay isku afgarteen in la qabto wadahadal nabadeed, laguna soo afjaro dagaalka ay ku dhinteen kumanaanka qof, lix milyan oo qofna ay ku guryo beeleen.