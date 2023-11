Qaramada midoobey oo soo tabinaysa dhimasho badan kadib markii la duqeeyay xarumaheeda Qaza

Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in mid ka mid ah xarumaheeda, oo ay gabaad ka dhigteen boqolaal Falastiiniyiin ah si ay uga baxsadaan dagaalka, lagu garaacay duqeyn saacadihii la soo dhaafay lala beegsanayey magaalada Qaza. Hay’adda Qaramada Midoobay ayaa aad uga xumaatay warbixinadii ugu horreeyay ee ahaa “tiro badan oo dhimasho iyo dhaawac ah,” kuwaas oo sida muuqata aan tiradooda weli la koobin.

Qoraalka Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay oo soo baxay goor dambe oo fiidnimadii xalay oo Sabti ahayd, ayaa lagu sheegay in shaqaalaheedu ay maamulayeen dhismahan caalamiga ah si ay u caawiyaan dadka reer Falastiin ilaa saddex iyo tobankii Oktoobar ee la soo dhaafay, taas oo ah, ilaa inta laga soo saaray amarkii Israa’iil ee ahaa in ay ka baxaan waqooyiga Qaza.

6-dii Nofembar, hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta ayaa sheegtay in dhowr boqol oo qof ay xaruntan ka dhigteen hoy ay galaan, waxaana jira calaamado muujinaya in tiradani ay aad u korodhay tan iyo markaas, sida uu barnaamijku sheegay.

Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ee dhulka falastiiniyiinta ayaa cambaareeyay qaraxii ka dhacay xaruntaasi oo ay ku nool yihiin boqolaal rayid ah, iyagoo dalbaday in dadkaasi loo ilaaliyo si waafaqsan sharciga caalamiga ah ee bini’aadantinimada. Qarammada Midoobay, ayaa iyaduna ka hadashay in masiibada joogtada ah ee dhimashada iyo dhaawaca ee dadka rayidka ah ay tahay mid aan la aqbali karin oo ay tahay in la joojiyo.

Intii uu socday dagaalka, Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka ee UNRWA ayaa xaqiijisay in tobanaan ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay Marinka Qaza tan iyo markii uu dagaalku billowday, in ka badan 35 xarumood oo ay QM leedahay ayey dil dhaawac kasoo gaareen dad rayid ah. Waxaa xusid mudan in 2016, ururka caalamiga ah uu muujiyay diidmada buuxda ee ay ku lug leeyihiin shaqaalaheeda iyo xarumaha iskahorimaadka, oo ka soo horjeeda adeegga Amniga Guud ee Israel (Shin Bet) oo xiray shaqaale ka mid ah barnaamijkeeda horumarinta ee Qaza iyo gargaar kale oo caalami ah.