Fatahadda Webiga juba oo go’doomisay degmada Luuq.

Warrarka ka imaanay gobolka Gedo ayaa sheegaya in gabi ahaanba ay go’doon gashay degmada Luuq kaddib markii webiga Juba uu ku fatahay qaybo badan oo magaalada kamid ah.

Weriye jooga degmada Luuq ayaa BBC-da u sheegay in qofka doonaya in uu magaalada soo galo ama uu ka baxo ay tahay in uu raaco doon.

Gudaha magaalada Xaafaddo badan ayaa laga qaxay.

Roobbab maahigaana oo ka da’ayay gobolka Gedo todobaad kii la soo dhaafay ayaa keenay in waadiyaasha ay ka soo rogmadaan daaddad fara badan, teetana ay ku daraan webiga oo isaguba markii hore buuxay, taasina waxay keentay fatahaad balaaran oo ka dhacday magaalooyinka Luuq, Baardheere, Doolow iyo Buurdhuubo.

Magaala madaxda gobolka Gedo ee Garbahaarey waxa saaka la soo weriyay in tog magaalada kala qaybiya uu qaaday nin dadka deegaanka kamid ah oo doonayay in uu halkaa ka gudbo.

Ma jiro wax gurmad ah oo illaa hadda la gaarsiiyay deegaannada ay dhibbaatadu ka dhacday, sida ay ku soo warramayaan weriyayaasha gobolka jooga.