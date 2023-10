Hooyo caruurteeda iyo nin keedii hore ay haystaan Xamaas oo ugu baaqday Israa’iil in ay ogolaato is dhaafsiga maxaabiista

Hadas Calderon, oo labo caruurra oo ay dhashay iyo nin keedii hore ay kaxaysteen Xamaas todobbadii Oktoobar ayaa sheegtay in badbaadada caruurteeda ay gacanta ugu jirto dawladda Israa’iil, si iyagoo nabad qaba loogu soo celin lahaa gurigooda.

“Badbaadada caruurteena waxay ku jirtaa gacantooda. Waxan waydiisanayaa in aanay hilmaamin. Waa in ay xabad joojin sameeyaan, isla markaana ay ogolaadaan is dhaafsiga maxaabiista,” ayay u sheegtay barnaamijka BBC-da ee Newshour iyadoo joogta Talaabiib.

Calderon ayaa kamid ahayd boqollaal qof oo isugu soo baxay Talaabiib Sabtidii, si ay u dalbadaan in la sii daayo ehelladooda la haysto.

Ra’isul Wasaaraha Israa’iil Bin Yamiin Natanyahu, ayaa sheegay in muhiimadda koowaad ee milatarigiisa ay tahay “gabi ahaanba ciribtirka” kooxda Xamaas, in kastoo ay qalbiga ka jabisay dareenka ehelka dadka la haysto oo uu la hadlay.

Hadas Calderon waxay kaloo u qayla dhaamisay Xamaas.

“Waa idin baryayaa, caruurtayda ka taxadara, xaqiijiya in ay bad qabaan….. waakuwa aan waxba galabsan. Kani maaha dagaalkooda.”

Wiilkeeda ayaa 12 sano jirsaday markii la afduubay, waxayna Calderon sheegtay in qoysku u sameeyay xaflad dhalasho oo waaqaca taagan ku saleysan, isagoon joogin.

“Waxan u soo iibinay Baaskiil wayn, maxa yeelay wuxuu jeclaa Baaskiilka buurraha…. Walina waan sugaynaa inuu yimaado oo uu kaxaysto. Waan rabaa isaga, iyo gabadhaydii, gabadhii aan jeclaa iyo aabahood sidoo kale – waxan doonayaa in ay soo laabtaan. Si dhakhso ah.”