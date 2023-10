WHO: Waddo na siiya si aan u caawino 11,000 oo qof oo ku dhaawacmay Gaza

Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay u baahan tahay in si degdeg ah loo gaaro Gaza si loo gaarsiiyo gargaar iyo sahay caafimaad, maadaama ay ka digayso dhibaato bini’aadantinimo oo muddo dheer jirta.

Ku dhawaad ​​kala bar 2,800 oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Qaza 11,000 oo kalena waa lagu dhaawacay Gaza tan iyo markii ay bilowdeen duqeymaha aargoosiga ah ee Israa’iil ka dib weerarrada dilaaga ah ee Xamaas, sida ay saraakiisha WHO ku sheegeen warbixin kooban oo ay soo saartay wakaaladda wararka ee Reuters.

Hay’adda Qaramada Midoobay ayaa maanta la shiraysa “go’aan-gooyayaasha” si ay u furto gelitaanka Gaza sida ugu dhakhsaha badan – hadda ma jirto waddo laga soo galo ama laga baxo.

Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in 115 weerar lagu qaaday xarumaha caafimaadka inta badan isbitaalada Gazana aysan shaqeynin, biyaha iyo korontaduna ay gabaabsi tahay.