Qaramada Midoobay oo Israel uga digtay dambiyo dagaal

Qaramada Midoobay waxay mar kale ka codsanaysaa hay’adaha gargaarka inay galaan Gaza, waxayna ka digaysaa dembiyo dagaal oo suurtagal ah.

Ravina Shamdasani, oo ah afhayeenka wakiilka sare ee Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka, ayaa sheegtay in ururka uu “ka walaacsan yahay” in dalabka militariga Israa’iil ee ah in Falastiiniyiinta ay ka guuraan waqooyiga Gaza una guuraan koonfurta ay noqon karto ” wareejin xoog ah oo dadka rayidka ah oo xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah” .

Haddii waddan la aaminsan yahay in uu galay dambi dagaal intii lagu jiray colaadda, kiiska waxaa eegi kara Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) – Falastiiniyiintu waa xubin ka tirsan, laakiin Israel maaha.

War qoraal ah oo uu soo saaray, Shamdasani waxa uu intaas ku daray in weerarrada ka dhanka ah dadka rayidka ah – iyagoo isku dayayo in ay ka baxsadaan qaybaha lagama maarmaanka ah ee Gaza – waa in si madax bannaan loo baaro.

Waxay sidoo kale codsatay in si degdeg ah oo shuruud la’aan ah loo sii daayo dhammaan la haystayaasha Israa’iil, iyadoo warbixinadii ugu dambeeyay ee Israa’iil ay muujinayaan in 199 qof la haysto.