Ururrada Bulshada Rayidka Somaliya oo war kasoo saaray warmurtiyeedkii kasoo baxay GWQ

Ka dib markii ay tooddobaadkan Golaha Wadatashiga Qaran soo saareen warmurtiyeed ku saabsan hannaanka doorasho ee ay Soomaaliya yeelan doonta, ayey iskasoo daba dhacayeen ka falcelinta ku aaddan qodobada ka hadlaya doorashada, waxaana ugu dambeeyay hadda ururka bulshada rayidka ah oo soo saaray “talooyin iyo aragtiyo xambaarsan dareenka shacabka”.

Waxay bogaadiyeen in doorashooyinka dalka loo raro heer qof iyo cod ah, balse waxay dhaliileen go’aamada GWQ oo ay ku tilmaameen kuwa aan “ku dhisnayn xog uruurin dhab ah”, iyaga oo sidoo kale sheegay in aan lala tashan hay’adaha dawladda heer federaal iyo heer dawlad goboleed midna.

Waxay soo saareen qodobbo ay ka mid yihiin in marka hore la sameeyo sharci doorasho iyo in la dhamaystiro dastuurka qabyadaha iyo sidoo kale in baarlamaanku “aysan kuu degdegin” ansixinta heshiiskan.

Shirkii ay dhawaan yeesheen Golaha Wadatashiga Qaran ayey kasoo bexeen qodobbo la sheegay in ay ka baxsan yihiin dastuurka dalka, kuwaas oo ay siyaabo iska ag dhow uga hadleen dad ay ka mid yihiin siyaasiyiin u badan madaxdii hore ee Soomaaliya.