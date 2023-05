Maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay dhaqan galka jadwalkii loo asteeyay Mooto Bajaajyada Muqdisho

Maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in maanta oo Khamiis ah magaalada Muqdisho uu ka dhaqan galayo jadwalkii loo asteeyay Mooto Bajaajyada ka shaqeeya Muqdisho ee ahaa A iyo B.

Maamulka ayaa Maanta u qorsheeyay in Mootooynka wada sumada A iney ka shaqeystaan, halka kuwa sumadoodu tahay B ay shaqa bilaabi doonaan berito oo Jimco ah, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere.

Talaabada A iyo B oo ay ku kala shaqeysanayaan Bajaajyada Muqdisho ayaa ka dhigan in mid walba ee A iyo B ku kala suntan tahay iney kala shaqeyn doonaan 24 saacadood, iyadoo maamulka uu sheegay in la ganaaxi doono bajaajtii la arko iyadoo shaqeyneysa maalin aan maalinkeeda aheyn lacag dhan 100 doolar.

“Iyada oo la fulinayo oo la meel marinayo go’aankii gobolka Banaadir ee ahaa in 24-ka May oo maanta ah ay ku eegtahay diiwaan gelinta iyo midabeynta Mooto Bajaajyada ka shaqeeya Muqdisho, ayaa waxaa lagu wargelinaya milkiilayaasha mooto bajaajyad u hoggaansamay awaamiirtaas, in laga bilaabo 25-ka May uu dhaqan galayo jadwalkii loo asteeyay Mooto Bajaajyada Muqdisho ee ahaa A iyo B oo midba maalin uu shaqeynaayo” ayuu yiri afhayeen Saalax Dheere.

Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale sheegay in Mooto Bajaajtii aan soo marin habraaca diiwaan gelinta iyo midabeynta ee la qabto la ganaaxayo lacag dhan $100, isagoona sidoo kale ka digay in la arko Mooto Bajaaj iskeed u midabeysatay lambarada A iyo B hadii la qabto loo aqoonsan doono mid khatar ku ah amniga Muqdisho in laga qaadi doono talaabo sharci ah

“Saacaddu marka ay tahay 5-ta arroornimo waxaa howl-galaya oo kaliya ama shaqeynaya Mootooyinka ku asteysan A, iyada oo maalinta xigta marka saacaddu tahay 5-ta arroornimo ay shaqeynayaan oo kaliya Mootooyinka ku asteysan B, sidaasna ay ku dhaqan gashay inay Mootooyinka u kala shaqeeyaan A iyo B midba 24 saac oo ka bilaabaneysa 5-ta arroornimo ee Maanta oo Khamiis ah” ayuu yiri Saalax Dheere.

Talabaadaan uu maamulka gobolka ku dhaqan galinaayo in Bajaajyada Muqdisho ku kala shaqeeyaan xarfaha A iyo B ayaa horay waxaa walaac uga muujiyay wadayaasha Bajaajyada Muqdisho oo sheegay ineysan ku filneen in hal maalin kalIya ay shaqeystaan.