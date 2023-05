Ciidanka Booliska oo Beeniyaay In Jidh Dil Loo Gaystay Wariye Bushaaro Bande

Ug dambeyn Taliska Ciidanka Boolisku waxa uu u soo jeedinayaa Cid kasta Oo warar been abuur ah bulshada ku jaah wareerisaa in ay ka waantoobaan, Waxaanan sidoo kale la soconaa Shakhsiyaadka ku hawlan khalkhal gelinta iyo wararka been abuurka ah taas oo hadii ay ka waantoobi waayaan laga qaadi doono Talaabo Adag Oo sharciya.