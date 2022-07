Booliska Maraykanka ayaa xabsiga u Taxaabay Xildhibaano ka Tirsan Aqalka Congress-ka

Toddobo iyo toban xubnood oo ka tirsan Congress-ka ayaa ka mid ahaa dad maanta la xidhay intii lagu guda jiray bannaanbaxa xuquuqda ilmo soo rididda ee bannaanka Maxkamadda Sare, sida uu sheegay Capitol Police -ka Maraykanka.

Booliska ayaa sheegay in ay sameeyeen isku geyn 35 qof oo la soo qab qabtay dad badan, is hortaag iyo dibad baxyo rabshada wata, waxana ku jira 17 xubnood oo Congress ka ah. Dibad-baxayaashu waxay isa soo taageen waddada First NE ee u dhow dhismaha Capitol, iyagoo xiray waddada. Bilayska Capitol ayaa sheegay in ay soo saareen saddex digniinood ka hor inta aysan bilaabin xiritaanka.

Afhayeen u hadashay xildhibaanka Dimuqraadiga Ayanna Pressley ee Massachusetts ayaa sidoo kale xaqiijisay in la xiray dhowr xubnood oo ka tirsan Congress-ka, waxayna sheegtay in Pressley ay ka mid tahay kuwa la xiray. Agaasimaha isgaarsiinta Pressley Ricardo Sánchez ayaa sheegay in xarigeeda uu ahaa fal “aan rabshado ahayn oo shacab ah.” Xildhibaan Katherine Clark, oo ah kaaliyaha afhayeenka Dimuqraadiga ee Aqalka, ayaa sidoo kale la xiray. Dadka kale ee la xiray waxaa ka mid ah Senator Ilhaan Cumar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka .