” Waa inaynu u wada istaagno sidii dalka ay uga sii jiri lahayd saxaafad xor ah oo madax banaan.”

Garyaqaan Hussein Mandeela Ayaa Yidhi Siddan

“Xaqiiq ahaa waa wax aad iyo aad looga xumaado mudo sadex caano maal ka badan in saxafiyiintii ugu badnaa ay xidhan yihiin.

Sababta ay u xidhan yihiina ay gudashada waajibaadkooda Warbaahineed ay tahay.

Waxa aan shacabka Somaliland u sheegayaa mucaarad iyo muxaafid kaad doontaba ahawoo in aynu u wada istaagno sidii dalka ay uga sii jiri lahayd saxaafad xor ah oo madax banaan.

Waayo? Waxa u wayn ee ay Saxaafaddu u taagan tahay waa in ay dadka u sheegto ama la wadaagto waxa dalka ka socda.

Haddii aynaan Dhammaanteen barbar istaagin oo aynaan ka shaqayn sidii ay dalka uga jiri lahayd saxaafad si xor ah shaqadeeda u wadataana cidda u qoolan ee dhibta ugu badan soo gaadhi doonta waa shacabka.

Waar kadaaya ayaanu leenahay oo dalka haka dhigina god madaw oo ku suntan meel saxaafada iyo wax garadka lagu cabudhiyo”