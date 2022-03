Kaambeyn Qarsoodi ah Oo Ka Bilaabmey Puntland iyo Qorshayaasha La Rabo in Lagu Buuxiyo Kursiga Deni Banaynayo

Sida ay Dad badani Aaminsan yihiin oo Reer Puntland ahi, Waxa jira Qeybo Kamid ah Siyaasiyiinta Xiligan, ee Puntland ayaa doonaya in ay Madaxweyne Deni kula taliyaan in Baarlamaanku Doorasho Qabto si uu Kursigiisa u buuxiyo, Asad Diyaano oo uu Kaga badiyay Doorashadii Madaxtinimada Puntland Tiro aan ka badneyn Afar Xildhibaan, halka Siciid Cabdilaahi Deni iyo Kooxda Saaciibadiis ahina doonayaan, in aanney Taasi dhicin oo haddii uu Ku Guuldareysto, Kursiga uu Doonayo in uu Tartamo uu Dib ugu soo laabto Xilkiisa, Luna dhamaysto Mudo Xileedka u hadhey, iyaddoo ay taa Barbara socoto is gaabin uu Jagadan dhinaciisa ugu jiro Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan(Axmed Karaash), oo isaguna Damacsan in uu Puntland Madaxweyne kasii ahaado Mudo Xileedka u hadhey isaga iyo Madaxweyne Deni oo hadda ay uga hadheen tahey Sanadku.