Mareeyaha Hay’adda duulista iyo Madaarada Somaliland, mudane Cumar Sayid Cabdilllaahi Aadan, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in shirkada Fly Dubai, ay go’aansatay in ay joojiso gabi ahaanba duulimaadyadeedi Hargaysa kadib markii, xukuumadda Somaliland ay ku amartay in ay yarayso duulimaadyadeeda.