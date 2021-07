Madaxweyne Jo Biden Oo ku dhawaaqay siyaasad cusub oo la xidhiidha COVID-19

Madaxweyne Joe Biden ayaa maanta ku dhawaaqay in malaayiinta qof ee u shaqeeya Dowladda Federaalka Mareykanka looga baahnaan doono in ay keenaan caddeyn muujineysa in ay qaateen tallaalka cudurka COVID-19 ama ay diyaar u noqdaan in ay si joogta ah u maraan tijaabada Coronovirus.

Biden ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan xarumaha dowladda federaalka Mareykanka dib loogu soo celin doono amarrada lagu yareeyo faafista cudurka COVID-19, sida xidhashada maaska oo lagu waajibi doono dadka tallaalan iyo kuwa aanan wali istallaalin iyo in dadku ay kala fogaadaan.