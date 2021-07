Safaa “Ninkeyga ayaa i kufsaday, habeenkii ugu horreeyay ee aqal galkeena”

Haweenka dalka Masar ayaa afka furtay ka dib muddo ay la aamusnaayeen tacaddiyada galmada ee ay la kulmaan. Hadda falcelinadii ugu dambeeyay waxay la xiriiraan kufsiga lammaanaha.

Digniin: Qormadan waxaa ku jira qodobo sharaxaya dhibaatooyinka galmada.

Habeenkeedii arooska, Safaa oo 34 sano jir ah, waxaa kufsaday ninkeeda. Wuxuu u geystay dhaawacyo ka soo gaaray gumaarka, gacanta iyo afka.

“Waxaan ku jiray xilliga dhiigga caadada, diyaarna uma ahayn in aan galmo sameeyo habeenkaas,” ayay tiri.

“Ninkeyga wuxuu moodayay in aan sidaa uga baxsanayo oo aan diidayo. Wuu i garaacay, gacmaha ayuu iga xir xiray, hadalkana wuu igu celiyay wuuna i kufsaday.”

Balse Safaa, waxay diiday in ay booliiska u gudbiso dacwad ka dhan ah seeygeeda iyadoo ka baqeysa ceebta bulshada.

Balse xaalladda ayaa is badashay bishii April, ka dib markii musalsal lagu magacaabo Newton’s Cradle, bishii Ramadaanka laga siiyay telefishinka, kaas oo oo qeyb ka mid ah muujineysay nin xaaskiisa ku khasbaya inuu u galmoodo.

Haween badan, waxaa xusuus adag geliyay qeybtaas filimka, balse waxay sidoo kale ka heleen dhiiragelin, waxayna ku dhiiradeen in baraha bulshada ay ku wadaagaan dhibaatooyinkii ay soo mareen.

Toddobaadyo gudohood, boqollaal haween ah ayaa ka soo muuqday baraha bulshada, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 700 oo bog oo facebook ah oo ciwaan looga dhigay “Kor u hadal.” Waxaana ka mid ahaa Sanaa oo 27 sano jir ah.

“Wuxuu ahaa malaa’ig. Sannad ka dib guurkeenna, waxaan lahaa uur waxaanan ku dhowaa in aan umullo,” ayay ku tiri fariin ay soo dhigtay boggeeda.

“Waxaan ku dagaalannay wax aan muhiim ahayn, wuxuuna go’aansaday inuu i ciqaabo. Khasab ayuu igu kufsaday ka dibna waan dilmay,” ayey tiri.

Gabadhha lagu magacaabo Sanca waxay gashay dagaal aanu cidna ku wehlin si ay ninka isaga furto. Weyna ku guuleysatay haddana way kala tageen, balse weli waxay la daalaa dhacaysaa murugadii iyo dhibaatadii ay soo martay, gaar ahaan ilmaheedii ka soo dhacay.

Galmada qasabka ah iyo rabshadaha waxay ku badan tahay qaybo ka mid ah Masar, gaar ahaan habeenka aqalgalka.

Dooda sii kordheysa ee ku saabsan arintaas ayaa sii kululaatay markii xaaskii hore ee fanaanad caan ah ay barteeda Instagram-ka ku wadaagtay sheekadeeda la sheegay ee la xiriira kufsi loo geystay habeenkeedii arooska.

Muuqaal ay soo dhigtay ayaa mujiinayay iyadoo ay ilmo ka qul-quleysa wuxuuna ku faafay baraha bulshada iyo warbaahintaba oo waxa ay qabsatay bogagga hore ee warbaahinta.

Hase yeeshee ninkeedii hore ayaa ku gacanseyray eedeymahaas oo wuxuu ku tilmaamay “kuwo aan sal iyo raad toona lahayn”, muuqaal uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka oo uu kaga jawaabayo eedeynta.

Xaaskiisii ​​hore waxay ku baaqday in wax laga beddelo nidhaamka sharciga, si dembi looga dhigo dhaqanka noocaas ah.

Daraasadii ugu dambeysay, oo la daabacay bishii Janaayo 2015, Golaha Qaranka ee Haweenka (NCW) ee ay maamusho dowladda ayaa sheegay in sannad kasta ay jiraan celcelis ahaan in ka badan 6,500 oo ah kiisaska rabshadaha lamaanaha ah oo ku lug leh kufsiga habeenka aqal galka iyo dhaqanka galmada ee qasabka ah.

Si loo xaliyo dooda, Xarunta Dar al-Iftaa, oo qaabilsan la talinta Islaamka ee Masar oo soo saarta amarro diini ah, ayaa tiri: “Haddii ninku sameeyo rabshado si uu xaaskiisa ugu qasbo in ay la seexato, isagu sharci ahaan waa dembiile, naagtuna waxay xaq u leedahay in ay aado maxkamada oo ka ashtakooto asaga si loo ciqaabo.”

Sidaas oo ay tahay, Xarunta Haweenka ee Hanuuninta iyo Wacyigelinta Sharciga ayaa diiwaangelisay 200 oo kiis oo kufsi guur ah labadii sano ee la soo dhaafay, inta badanna waxa loo garanayaa “cabsida habeenka ugu horreeya”, ayuu yidhi Mr Danbouki.

Fiiro gaar ah: Magacyada dhabta ah ee Safaa iyo Sanca ayaa la badalay si loo ilaaliyo aqoonsigooda.