Xisbiga Waddani Oo Sheegay In Dawooyinka Been Abuur Ah Ee Dalka Lasoo Galiyey

Xisbiga Waddani Oo Sheegay In Dawooyinka Been Abuur Ah Ee Dalka Lasoo Galiyey islamarkaasna eedayn usoo jeediyey Hayadda Quality Controlka Jamhuuriyadda Somaliland ee masuulka ka ah “Waan la soconaa dawooyinka been abuurka ah ee dalka soo galay”Xoghaye Sidiiq Dhamme