Madaxweynaha JSL Oo Booqasho Ugu Tegay Dufcadda 3aad Ee Dhalinyarada Barnaamijka Shaqo Qaran

Waxaanu Madaxweynuhu dhalinyarada u sheegay in la doonayo in shaqo qaran ay noqoto mustaqbalka dhaw meel qaranka oo dhan lagu tababaro waxaanu yidhi “Shaqo qaran maaha dhalinyarada oo qudha, xeradan waxa loogu tallo galay oo loo sameeyey Hoolalkan, Qalabkan iyo adeegan waxaa loo samaynayaa in halkani noqoto in qaranka oo dhan lagu tababaro, ciddkasta oo hawsha qaranka u tababaranaysa, Wasaaraddo, Akadamiyaddo, Ciiddamo inay noqoto halkani Saldhiga Akaadami oo isku xidha qaranka, waxa la yidhaahdo dawladd wanaaga iyo sharciga dalka (Civil Education) dadka lagu baraayo dawladnimada iyo sharciga inaynu dhammaan isku xidhnaanno waa xarunta laga doonayo inay noqoto mustaqbalka”.

Madaxweynaha Jamhuuriyaddu waxa uu u mahad naqay hoggaaminta wanaagsan ee uu la yimi Agaasimaha Barnaamijka Shaqo Qaran Maxamed Xuseen Cismaan (Mu’adinka) waxaana uu markale yidhi “Muddo gaaban waynu arkaynaa Ilaahay mahadii dhismaha inoo hirgalay iyo adeega inoo hirgalay iyo inta ay leedahay, mustaqbalka dhaw waxaan filaynaa in kumanaan isdaba joogaa kasoo baxaan taana waxaa mahadeeda leh dadkii aqoonta weyn u lahaa Ciidamada ee qorshahaa dheer inoo dejiyey iyo dhalinyaradii kasoo qeyb gashay kuwii u horeeyey iyo Agaasimaha Barnaamijka Shaqo Qaran, ninkaasi oo keenay hoggaamin aad iyo aad u wanaagsan intii uu halkan hayey, isagana ay sharaf u tahay intii halkan ka baxday maanta ay u arkaan Macalinkoodii meel walba oo ay joogaan ku ixtiraamaan.