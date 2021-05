Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Fariin U Diray Suxafiyiinta Soomaaliyeed

Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ku hambalyeeyay 3-da bisha May, oo ah maalinta xorriyadda saxaafadda Aduunka.

“Waxaan ku ammaanayaa ugana mahadcelinayaa suxafiyiinta Soomaaliyeed geesinimada iyo sida ay ugu dhabar adaygeen in ay dalkooda u adeegaan dadkoodana xog siiyaan, iyagoo sanado badan ku shaqeynayay duruufo aad u adag una khatar badan.” Ayuu yidhi Rooble.

Ra’iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ka shaqaynayso in la sii horumariyo jawi ku habboon oo ay saxafiyiintu howlahooda ugu gudan karaan sida ugu wanaagsan iyo in ay helaan xogaha warbaahineed ee ay dowladda uga baahan yihiin.

