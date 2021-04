Madaweyne Joe Biden Oo Boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee Turkiga ku Eedeeyey Xasuuq

Joe Biden ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee Mareykan ah ee soo saara bayaan si rasmi ah ugu sifeynaya dil-wadareedkii Armenianka ee 1915 ‘xasuuq’.

Dilalku waxay dhaceen maalmihii uu sii dhacayey dayaxii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, oo horudhac u ahaa casriga maanta uu ku sugan yahay Turkiga.

Laakiin arrintu waa mid aad u xasaasi ah, iyadoo Turkigu qirayo xadgudubyada laakiin uu diiday ereyga “xasuuq”.

Muxuu sheegay Biden?

Hadalka Mr Biden oo ku aaddanaa xus la sameynayey kolkii dil-wadareedkaasi bilaabmay ayaa lagu yidhi: “Waxaan xusuusannahay noloshii dhammaan dadkii ku dhintay xasuuqii Armeeniyiinta xilligii Cusmaaniyiinta, waxaanan mar kale nafteenna ku boorrin doonnaa inaan ka hor tagno xasuuqaas oo kale inuusan mar dambe dhicin.””Waxa aannu u xusuusan nahay si aan mar walba uga feejignaano saameynta halista ah ee nacaybka noocyadiisa kala duwan.”

Mr Biden ayaa sheegay in ujeedku ahaa “in aan dambiga cid la saarin laakiin la hubiyo in wixii dhacay aan dib loo soo celin”.

Wuxuu horey u soo dhoweeyay tallaabada Golaha Wakiillada Mareykanka, oo sanadkii 2019 si aqlabiyad leh ugu codeeyay in loo aqoonsado xasuuqa wadareed arrintaas.

Sarkaal ka tirsan xafiiska Biden ayaa u sheegay wariyeyaasha in go’aanka adeegsiga eraygan si rasmi ah uu yahay mid dhankooda ah maadaama maamulku diiradda u saarayo xuquuqda aadanaha.

Sanadkii 1981, Madaxweynihii xilligaas Ronald Reagan ayaa ku tilmaamay “xasuuqii Armenia” markii lagu dhawaaqay baaqa xasuuqii dadka Yuhuudda ah, laakiin madaxweynayaashii kale way ka fogaadeen adeegsiga eraygaas ilaa waqtigaas.Maamulka Mr Biden ee isaga kahoreeyay ee Donald Trump ayaa sheegay in aysan u arkin dilalka xasuuq. Mr Trump wuxuu taa badalkeeda ugu yeeray “mid ka mid ah xasuuqii ugu xumaa ee qarnigii 20aad”.