Xog ka soo baxday duqayn ka dhacday buuraha Calmadow ee gobolka Sanaag
Wararka laga helayo deegaanka Boodo oo ka tirsan Godmaroodi ee Buuraleyda Calmadow ee gobolka Sanaag ayaa sheegay in duqayn dhanka cirka ay halkaas ka dhacday.
Sarkaal ka tirsan maamulka Puntland ayaa BBC-da u sheegay in duqaynta lagu beegsaday koox ka tirsan ururka alshabaab oo halkaas ku sugnaa.
Wuxuu intaa ku daray in duqayntaas ay fuliyeen saaxiibada Puntland ka caawiya duqaymaha dhanka cirka ee lagu beegsado kooxaha xagjirka ah.
Ilaa hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqaynta, sarkaalkuna ma sheegin dhimasho ama dhaawac duqayntu dhalisay.
Buuraleyda Calmadow oo ah deegaano istaraatiiji ah ayey maamulka Puntland muddo ka badan tobban sano kula dagaalamaysay kooxda alshabaab oo halkaas joogitaan ku leh.
Puntland ayaa sidaas oo kale Buurelayda Calmiskaad kula dagaalamaysaa kooxda Daacish oo halkaasi si weyn loogu wiifay sida madaxda Puntland sheegeen.