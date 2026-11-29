War cusub oo ka soo kordhay dowlad dhiska Israa’iil iyo wax la filan karo
Gadi Eizenkot, oo hoggaamiya isbahaysiga mucaaradka Israa’iil, ayaa sheegay inuu ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu u diray soo jeedin faahfaahsan oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa midnimo siyaasadeed, balse uusan weli jawaab ka helin.
Eizenkot ayaa sheegay in soo jeedinta, oo lagu gudbiyay waddo qarsoodi ah oo Netanyahu codsaday, ay ka koobnayd qodobo muhiim ah iyo tanaasulaad uu dhinaciisu diyaar u yahay inuu sameeyo.
Wuxuu intaas ku daray inuu diyaar u yahay inuu 24-ka saacadood ee soo socda ku tijaabiyo sida ay Xisbiga Likud uga go’an tahay heshiis dhab ah, isagoo Netanyahu iyo kooxdiisa ku casuumay kulan ka dhacaya hoteelka Dan Accadia ee Herzliya.
Warbaahinta Israa’iil ayaa dhankeeda sheegtay in Netanyahu uu soo jeediyay in xilka ra’iisul wasaaraha la isku beddelo, iyadoo Eizenkot uu xilka haynayo labada sano ee ugu horreeya, Netanyahu-na labada sano ee xiga.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli jira arrimo ay labada dhinac isku khilaafsan yihiin, iyadoo wada-hadallada ku saabsan dhismaha dowladda cusub ay socdaan.