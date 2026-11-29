Sacuudiga oo qaati ka taagan Xuutiyiinta iyo dagaalka oo la sheegayo in dalal reer galbeed ah ay ku biireen
Isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa sheegay in saaka aroortii hore uu soo riday gantaal ballistic ah oo Xuutiyiintu ku soo rideen magaalada Riyad ee caasimadda Sacuudiga.
Afhayeenka isbahaysiga, Turki al-Maliki, ayaa bartiisa X ku qoray in difaaca cirka uu qabtay oo burburiyay gantaal ay soo rideen Xuutiyiinta, oo uu ku tilmaamay maleeshiyaad argagixiso.
Dhanka kale, milatariga Pakistan ayaa sheegay inuu Sacuudiga u dirayo tiro aan la cayimin oo ciidamo ah, taasoo uu ku tilmaamay qayb ka mid ah dadaallada lagu ilaalinayo amniga, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Boqortooyada.
Tallaabadan ayaa timid kaddib kulan Jimcihii ka dhacay Islamabad oo ay yeesheen Turkiga, Sacuudiga iyo Pakistan, kuwaas oo bishii Agoosto saxiixay heshiiska difaaca wadajirka ah ee loo yaqaan “Axdiga Maka”.
Dhanka kale, diyaaradaha dagaalka ee dalal dhowr ah oo reer Galbeed ah ayaa hawlgallo cirka ah ka fulinaya si ay u difaacaan Sacuudiga, oo ay weerarro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo ku beegsanayaan kooxda Xuutiyiintu.