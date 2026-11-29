Netanyahu oo oggolaaday arrin uu muddo diidanaa iyo sababta keentay
Ra’iisul Wasaaraha ku-meel-gaarka ah ee Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa la filayaa inuu saaka la kulmo hoggaamiyaha mucaaradka, Gadi Eisenkot, si ay uga wada hadlaan xal u helidda ismari-waaga ka dhashay doorashadii bishii hore.
Netanyahu ayaa Sabtidii sheegay inuu oggol yahay in Eisenkot marka hore noqdo ra’iisul wasaare, iyadoo la dhisayo dowlad midnimo qaran oo labada hoggaamiye ay xilka isku wareejinayaan.
Xisbiga Yashar ee Eisenkot iyo saddex xisbi oo kale oo mucaarad ah ayaa doorashadii Oktoobar ku guuleystay 48 kursi, halka isbahaysiga Netanyahu uu helay 53 kursi. Labada dhinac midkoodna ma uusan helin aqlabiyadda 120-ka kursi ee baarlamaanka Israa’iil.
Eisenkot ayaa haysta muddo toddobaad ah, iyadoo waqtiga loo qabtay dhismaha dowladdu ku eg yahay 6-da Diseembar.
Qoraal uu baraha bulshada soo dhigay, Netanyahu ayaa sheegay in mas’uuliyaddiisa hoggaamineed ay ku khasbayso inuu dhinac iska dhigo wax walba, oo ay ku jirto mabda’a ah in xisbiga kuraasta ugu badan helay uu hoggaamiyo dowladda. Wuxuu sheegay inuu marka hore noqon doono ra’iisul wasaare ku-xigeen.
Eisenkot, oo hore u ahaa taliyaha guud ee ciidamada Israa’iil, ayaa si degdeg ah uga jawaabay, isagoo Netanyahu ku casuumay wada-hadallo dhab ah oo degdeg ah.
Arrintan ayaa timid kaddib markii Eisenkot uu Jimcihii ku eedeeyay xisbiga Likud ee Netanyahu inuu dib u dhigayo wada-hadallada dhismaha isbahaysiga.
Madaxweynaha Israa’iil, Isaac Herzog, ayaa sheegay inuu toddobaadkan la tashaday dhammaan xisbiyada kaddib doorashada, ka hor inta uusan Eisenkot siin 28 maalmood oo uu ku soo dhiso dowlad.