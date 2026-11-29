Markab miino kula kacday Marinka Hormuz iyo faahfaahin ka soo baxaysa
Ciidanka Badda ee Iiraan ayaa sheegay in saddex markab oo shidaal siday ay isku dayeen inay galaan aag xaddidan oo dhanka bari kaga beegan Marin-biyoodka Hormuz, iyagoo damiyay qalabkooda aqoonsiga iyo hagidda maraakiibta.
Ciidanka ayaa sheegay in mid ka mid ah maraakiibta uu la kulmay miinada badda, dabna uu qabsaday, isla markaana uu awoodi waayay inuu dhaqaaqo. Labada markab ee kale ayaa la sheegay inay jihada beddeleen kuna laabteen Gacanka Faaris.
Afhayeenka ciidanka badda Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in Marin-biyoodka Hormuz aanu dib u furmi doonin ilaa laga gaaro ujeeddooyinka iyo dalabaadka Iiraan.
Iiraan iyo Mareykanka ayaa labaduba sheegta inay gacanta ku hayaan marin-biyoodkaas. Ciidanka badda iyo milatariga Iiraan ayaa si joogto ah u soo sheega dhacdooyin ay ku eedeeyaan maraakiibta inay isku dayaan inay halkaas maraan iyaga oo aan isku-duwid la samayn.
Dhanka kale, Mareykanka ayaa sheegaya inuu ku guuleystay inuu maraakiib ka gudbiyo Marin-biyoodka Hormuz.