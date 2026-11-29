Duqeymo cirk ah oo dad badan ku dhinteen, aroos ayaa ka mid ah goobaha lala beegsaday
Dad badan ayaa ku dhintay duqeymo cirka ah oo milatariga Myanmar ka fuliyay dalkaas, kuwaas oo lagu beegsaday goobo ay ka mid yihiin goob xaflad aroos lagu qabanayay iyo iskuul.
Ugu yaraan 21 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, halka ugu yaraan 35 kalena ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday goob aroos oo ku taalla tuulada Moe Bye, gobolka koonfurta Shan, Sabtidii shalay, sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka.
Sidoo kale, ugu yaraan 20 qof oo rayid ah, oo ay ku jiraan arday, wadaaddo Buddhist ah oo da’yar iyo macallimiin, ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo Khamiistii lagu qaaday iskuul ku yaalla tuulada Inn Yon, gobolka Magway ee bartamaha Myanmar. Sidaas waxaa sheegtay Dowladda Midnimada Qaran ee mucaaradka ah, oo dalka dibaddiisa ka hawlgasha.
Dowladda Myanmar ee uu hoggaamiyo milatariga ayaan weli wax war ah ka soo saarin weerarradan.
Milatariga ayaa sidoo kale Sabtidii duqeymo cirka ah ka fuliyay magaalada Mrauk-U ee gobolka Rakhine, galbeedka Myanmar.
Waxaa sidoo kale la duqeeyay xaafad ay dadku deggan yihiin. Wararka ayaa sheegaya in in ka badan 10 qof ay ku dhinteen, ku dhowaad 20 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka.
Deegaankaasi waxaa gacanta ku haya Jabhadda Ciidanka Arakan AA, oo ka mid ah xoogagga hubeysan ee ugu awoodda badan ee la dagaallamaya taliska milatariga dalkaas.
Duqeymaha cirka ee milatariga ayaa ku dhowaad maalin kasta ka dhacayay qaybo kala duwan oo dalka ah tan iyo afgambigii milatari ee 2021-kii, kaas oo xukunka looga tuuray dowladdii rayidka ahayd ee doorashada ku timid, ee ay hoggaaminaysay hoggaamiyihii hore Aung San Suu Kyi. Afgambigaas ayaa dalka geliyay dagaal sokeeye oo muddo dheer socday.