Cirbixiyeenka Pakistan u dhashay oo la ogaaday xilligu uu ku soo laabanayo dhulka
Cirbixiyeenka Pakistan, Muhammad Zeeshan Ali, ayaa bilaabi doona safarkiisa dib ugu soo laabashada Dhulka 9-ka habeenimo ee Axadda, kaddib lix maalmood oo uu ku sugnaa saldhigga hawada sare ee Shiinaha, Tiangong. Waxa la filayaa inuu Dhulka ku soo laabto subaxda 30-ka Nofeembar, isagoo soo gabagabeeyay safarkiisa hawada sare.
Sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay SUPARCO, oo ah hay’adda hawada sare ee Pakistan, laba cirbixiyeen oo Shiinaha ah oo ka tirsan hawlgalka Shenzhou 23 ayaa sidoo kale Zeeshan Ali la soo laaban doona.
Bayaanka ayaa intaa ku daray in cirbixiyeenka Pakistan lagu guddoonsiiyay hadiyad gaar ah oo ku taal saldhigga hawada sare ee Shiinaha. Waxaa la filayaa in Zeeshan Ali uu Dhulka soo gaaro 2-da aroornimo ee berri.
Zeeshan Ali ayaa hawada sare ku sameeyay tijaabooyin kale, oo ay ka mid yihiin samaynta warshad yar oo cagaaran iyo tijaabinta waxtarka ay walxaha isku-dhafka ahi u leeyihiin bogsashada.
Waxaa xusid mudan in Muhammad Zeeshan Ali, oo sannadkan loo xushay inuu noqdo musharraxa Pakistan ee barnaamijka hawada sare ee Shiinaha, uu dhowr bilood tababar gaar ah ku qaatay Shiinaha.