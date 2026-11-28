Xuutiyiinta oo si joogta ah gantaallo ugu weerara Sacuudiga
Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa Sabtidii sheegay inuu soo riday gantaal nooca cruise-ka ah oo lagu bartilmaameedsaday caasimadda dalkaas ee Riyad.
Warkan ayaa soo baxay kaddib markii warbaahinta Xuutiyiinta ay baahisay warar ku saabsan weerarro ay Sacuudigu ka geysteen Yemen.
Afhayeenka isbahaysiga, Turki al-Maliki, ayaa bartiisa bulshada ee X ku qoray in nidaamka difaaca cirka uu qabtay oo burburiyay gantaal ay Xuutiyiintu ku soo rideen gobolka Riyad.
Dhanka kale, warbaahin xiriir la leh Xuutiyiinta ayaa horay u sheegtay in siddeed guri iyo saddex dukaan ay waxyeello ka soo gaartay weerar ay ciidamada Sacuudigu ka geysteen xaafadda la deggan yahay ee Bir Abu Shamlah, degmada Tahrir ee magaalada Sanca, isla markaana ay ku dhaawacmeen 13 qof.