Xamaas oo ku dhawaaqday inuu fashilmay weerar lagu dili rabay wiilka Khalil al-Hayya
Xamaas ayaa sheegtay in uu fashilmay isku day ay Israa’iil ku doonaysay inay ku disho Cizzudiin al-Hayya, oo ah wiilka Khalil al-Hayya, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxda.
Bassem Naim, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas, ayaa sheegay in ciidanka Israa’iil ay waaberigii hore weerar ku qaadeen Cizzudiin al-Hayya iyo qoyskiisa, xilli ay ku sugnaayeen Marinka Gaza.
Mr Naim ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen weerarka, balse aanu jirin qof ku dhintay.
Cizzudiin ayaa ah wiilka keliya ee u nool Khalil al-Hayya. Afartiisa carruur ah ee kale ayaa waxaa dilay ciidamada Israa’iil.
Hammam, oo mataan la ahaa Cizzudiin al-Hayya, ayaa lagu dilay duqeyn ay Israa’iil sannadkii 2025 ka fulisay dalka Qadar, taas oo lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyeyaal ka tirsan Xamaas.
Milatariga Israa’iil ayaan weli ka hadlin warkan.