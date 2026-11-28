Wasarada Caafimaadka oo Soo Saartay Amaro Culus
Wasaaradda Caafimadka Somaliland ayaa warqad ay soo saartay ku joojisay shirkadihii xafiisyada furtay ee dilaalayay Bukaanada. Waxay sheegtay in aan la xayaysiin karin, dalka dibadiisana Bukaano loo daabuli karin. Waxay xuseen in bukaanka la qaadayo u baahan yahay dhakhtaro qiimeya oo go’aamiya, sidoo kalena aysan sax ahayn in faa’ido dhaqaalle laga raadiyo.
Wasiirka Wasaaradda Caafimadku daddaalo fiican ayuu waddaa. Wuxuuna u muuqda mid dadkiisa dhagaysta.
Akhriso warqada ka soo baxday.