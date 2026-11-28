Milatariga Israa’iill sheegay in ay dileen saraakiil Xamaas ka tirsan
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay inay dileen laba xubnood oo ka tirsan Xamaas, kuwaas oo ka shaqaynayay xarun caafimaad oo ay maamusho hay’adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn ee MS oo ku taalla magaalada Gaza.
Sida uu milatarigu sheegay, labada nin ayaa xarunta ka ahaa ilaalo, midkoodna wuxuu ahaa taliyaha cutub ka tirsan Xamaas.
Hay’adda MSF ayaa muujisay naxdin iyo murugo ku aaddan dhimashada labada nin, iyadoo sheegtay in weerarku uu si toos ah u saameeyay hawlaheeda.
War ay ku baahisay barta X ayay hay’addu ku sheegtay in calaamadaha lagu aqoonsado xarunteeda si cad uga muuqdeen dhismayaasha, isla markaana goobta xarunta caafimaadka hore loogu wargeliyay milatariga Israa’iil.
Hase yeeshee, milatariga Israa’iil ayaa beeniyay inuu bartilmaameedsaday isbitaallo ama uu burburiyay kaabayaasha caafimaadka intii uu howlgalka socday.
Farriin uu milatarigu ku baahiyay Telegram ayuu ku sheegay in dhacdadani muujinayso waxa uu ku tilmaamay saameynta Xamaas ku leedahay hay’adaha caalamiga ah ee ka hawlgala Marinka Gaza.
Dhacdadan ayaa timid iyadoo dagaalka Israa’iil iyo Xamaas uu weli ka socdo qaybo kala duwan oo Gaza ah, hay’adaha gargaarkuna ay ka digayaan khatarta sii kordheysa ee wajahaysa adeegyada caafimaadka.