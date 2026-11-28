Hindiya oo cabsi ka muujisay tallaabooyinka Pakistan ay qaadayso
Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee Hindiya, Jeneraal NS Rajasubramanian, ayaa sheegay in awoodda Pakistan ee dhinaca hawada sare ay sii kordhayso, iyadoo taageero ka helaysa Shiinaha, isla markaana ay mustaqbalka taageero ka heli karto Turkiga.
Isagoo Jimcihii ka hadlayay munaasabad, ayuu sheegay in hay’adda hawada sare ee Pakistan, SUPARCO, ay sidoo kale ku howlan tahay xoojinta awooddeeda.
Jeneraal Rajasubramanian ayaa sheegay in Hindiya ay tahay inay tixgeliso kobaca awoodda Pakistan ee hawada sare marka ay dejinayso istaraatiijiyaddeeda difaaca, maadaama horumarkaasi uu sare u qaadi karo awoodda Pakistan ee xog-ururinta sirdoonka, kormeerka iyo sahanka.
Wuxuu sidoo kale sheegay in awoodaha Shiinaha ee dhinacyada sirdoonka, kormeerka, hagidda iyo nidaamyada lagu ogaado goobta iyo waqtiga ay suuragal tahay in Pakistan ay hesho.
Taliyaha ayaa intaas ku daray in Hindiya ay tahay inay xoojiso awooddeeda difaac, iyadoo arrimahaas tixgelinaysa.
Wuxuu sheegay in bilowga wejiga saddexaad ee barnaamijka kormeerka hawada sare uu si weyn u kordhin doono awoodda Hindiya.
Sidoo kale, Hindiya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay u horumarin lahayd dayax-gacmeedyo dheeraad ah oo hawada sare loo diri doono, iyadoo arrintaas kala kaashanaysa shirkadaha gaarka loo leeyahay.