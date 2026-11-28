Diyaarado Mareykanku leeyahay oo baallaha isku dhuftay xilli ay duulayeen
Shilkan ayaa dhacay abbaare 5:10 galabnimo waqtiga maxalliga ah ee Jimcihii, xilli labada diyaaradood ay ku sii jeedeen dhabaha ay diyaaraduhu ka duulaan.
Maamulka Duulista Hawada ee Maraykanka ee Faa, ayaa xaqiijiyay dhacdadan. Shirkadda American Airlines ayaa sheegtay in garabka mid ka mid ah diyaaradaha uu ku dhacay garabka diyaaradda kale, balse aanu jirin qof wax ku noqday.
Faa, ayaa sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto dhacdada.
American Airlines ayaa intaas ku dartay in labada diyaaradood dib loogu celiyay halkii ay rakaabka ka qaadi lahaayeen, isla markaana shaqada laga joojiyay si kooxaha farsamadu u baaraan.
Faa, waxay sheegtay in garabka diyaaradda Flight 638 uu ku dhacay garabka diyaaradda Flight 2152, xilli ay ku sii jeedeen dhabaha ay diyaaraduhu ka haadaan.
Dhacdadan ayaa ka dhacday isla garoonkii ay bishii Janaayo 2025 isku dhaceen diyaarad rakaab ahayd iyo helikobtar milatari oo Maraykanka laga leeyahay, shilkaas oo ay ku dhinteen 67 qof.