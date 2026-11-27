Trump: Uma malaynayo in Ruushka iyo Shiinuhu Iiraan siinayaan xog sirdoon
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Ruushka iyo Shiinuhu aysan Iiraan siinayn xog sirdoon oo muhiim ah.
Trump ayaa hadalkan sheegay xilli uu khadka telefoonka kula hadlayay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe.
Wuxuu sheegay in dagaalka Iiraan uu ka mid ahaa arrimihii ay ka wada hadleen intii uu socday kulamadii uu dhawaan la yeeshay madaxweynayaasha Shiinaha iyo Ruushka, Xi Jinping iyo Vladimir Putin.
Isagoo ka hadlayay kulankiisii madaxweyne Xi Jinping, ayuu yiri:“Wadahadalkaygii madaxweyne Xi wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan. Waxaan u malaynayaa in Shiinuhu uu si aad u kooban ugu lug leeyahay arrinta Iiraan. Waxaa laga yaabaa inuu xoogaa ku lug leeyahay, balse aniga ahaan ku lug lahaanshuhu wuxuu ka dhigan yahay in gantaallo la rido ama tallaabo milatari oo toos ah la qaado, ee ma aha in Iiraan xog la siiyo.”
Mar la weydiiyay in Shiinaha iyo Ruushku Iiraan siiyaan xog sirdoon, ayuu Trump yiri:
“Annaguna sidaas oo kale ayaan sameynaa. Marka ay sheegaan inay na basaasayaan, waa inaan iraahdaa annaguna iyaga ayaan basaasnaa. Waxay u badan tahay inaan basaasidda kaga fiican nahay iyaga.”
Isagoo ka hadlayay suurtagalnimada in Ruushku Iiraan siiyo xog sirdoon, ayuu yiri:“Uma malaynayo inay xog badan siiyaan.”
Hadalka madaxweynaha Mareykanka ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in, tan iyo markii uu Mareykanku bilaabay duqeymaha milatari ee Iiraan, xulafada Tehran ay siinayeen xogta dayax-gacmeedyada, si milatariga Iiraan uu u bartilmaameedsado saldhigyada ciidamada Mareykanka.
Trump ayaa sidoo kale sheegay in labada dal ay doonayaan in la soo afjaro colaadda hadda ka dhex taagan Mareykanka iyo Iiraan.
“Waxaan u malaynayaa inay arrintan igu taageersan yihiin,” ayuu yiri.