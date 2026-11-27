Trump: Haddii aanu dagaalka gelin, waxaa dhici lahaa masiibo nukliyeer ah
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku aanu dagaalka kula jirin Iiraan u gelin dano shidaal, balse uu u galay ilaalinta Israa’iil iyo dalalka kale ee gobolka.
Trump ayaa hadalkan sheegay khamiistii , xilli uu khadka telefoonka kula hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe, munaasabadda maalinta Thanksgiving-ka.
Isaga oo ka hadlayay sababta Mareykanku uga qayb qaatay dagaalka, ayuu sheegay in dalkiisu aanu u baahnayn shidaalka Bariga Dhexe, maadaama uu haysto kayd shidaal oo badan, isla markaana uu shidaal ka helo Venezuela.
Trump ayaa intaas ku daray in Mareykanku uu doonayo nabad ka dhalata Bariga Dhexe, isaga oo ka digay in haddii aan nabad la helin ay dhici karaan dhibaatooyin waaweyn.
Waxa uu sidoo kale ku andacooday in haddii Mareykanku aanu dagaalka gelin, Iiraan ay hub nukliyeer ah u adeegsan lahayd Israa’iil iyo dalalka gobolka, taasina ay sababi lahayd masiibo nukliyeer ah.
Iiraan ayaa marar badan beenisay inay doonayso inay samaysato hub nukliyeer ah, waxayna sheegtaa in barnaamijkeeda nukliyeerka aanu lahayn ujeeddo militari.
Dhankeeda, Iiraan waxay Mareykanka ku eedaysay inuu dagaalka ku galay talo iyo qorshe Israa’iil, halkii ay ka ahaan lahayd inuu jiray khatar degdeg ah oo amniga qaranka Mareykanka ku wajahan.