Sacuudiga: Hawlaha warshad sifaysa shidaalka oo si ku-meel-gaar ah loo hakiyey kaddib weerar.
Sida aan horey ugu soo sheegnay wararkeenna, shaqaale u dhashay dalka Nepal ayaa ku dhintay, halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen weerar lagu qaaday warshad sifaysa shidaalka oo ku taalla gobolka Jizan ee Sacuudiga.
Wasaaradda Tamarta ee Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in qayb ka mid ah hawlihii warshadda si ku-meel-gaar ah loo hakiyey.
Wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay in dabkii ka dhashay weerarka la xakameeyey.
Khamiistii, wakaaladda wararka ee Sacuudiga, oo soo xiganaysay Wasaaradda Tamarta dalkaas, ayaa sheegtay in hal qof uu ku dhintay weerarka lagu qaaday warshadda sifaysa shidaalka ee Jizan.
Wakaaladdu waxay sheegtay in “shaqaale u dhashay Nepal uu ku dhintay, halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen”, kaddib markii gantaal hawada laga soo tuuray uu ku dhacay warshadda.
Saacado kaddib weerarka, isbahaysiga milatari ee uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa ku dhawaaqay in fallaagada Xuutiyiinta Yemen ay weerarka ku qaadeen warshadda.