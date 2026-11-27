Madaxweynaha Ukraine oo niyad xooggan ka muujiyey Maraykanka
Volodymyr Zelensky ayaa muujiyay niyad-jab xooggan oo uu ka qabo Mareykanka, isaga oo Donald Trump ku dhaliilay inuu Vladimir Putin ku tilmaamay “saaxiibkay”. Waxa kale oo uu sheegay in dib-u-dhaca ku yimid gaarsiinta gantaallada muhiimka ah ee difaaca ka hortaga gantaallada ballistic-ga uu sababayo dhimashada dad reer Ukraine ah.
Wareysi uu BBC-da ku siiyay xafiiskiisa ku yaalla bartamaha Kyiv, madaxweynaha Ukraine ayaa ka cabanayay in Mareykanku uusan cadaadis ku filan saarin Ruushka wada-hadallada nabadda, wuxuuna ku tilmaamay “wax lala yaabo” in Trump uu soo dhigay sawir isaga oo Putin isku duubaya.
“Dabcan, waxay ku xiran tahay madaxweynaha Mareykanka, laakiin… waa wax lala yaabo,” ayuu Zelensky yiri.
“Waa gardarroole, waana gacan-ku-dhiigle… Saaxiib ma noqon karo. Suurtagal ma aha,” ayuu yiri, isaga oo intaa ku daray in arrintaasi ay la mid tahay inaad tiraahdo waxaad saaxiib la tahay Adolf Hitler xilligii Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Tan iyo markii uu 2025-kii kulan adag oo muran badan uu kula yeeshay Trump ka dhacay Aqalka Cad, Zelensky wuxuu si taxaddar leh u maareynayay xiriirka Ukraine iyo Mareykanka.
Labada ergay ee Trump ayaa isku dayayay inay dhex-dhexaadiyaan Ruushka iyo Ukraine si loo gaaro heshiis nabadeed oo soo afjara khasaaraha weyn ee nafeed. Hase yeeshee, marar badan waxay u muuqdaan inay ka dhow yihiin mowqifka Moscow marka loo eego kan Kyiv.
Wareeggii ugu dambeeyay ee wada-hadallada nabadda, oo horraantii bishan Abu Dhabi lagu dhex-dhexaadiyay, wax horumar muuqda ah kama uusan dhalan. “Inta aan wax badan ogaanno, ayay dhibaatooyinku sii badanayaan,” ayuu Zelensky ku tilmaamay xaaladda.
Wuxuu sheegay in wada-hadallada la filayo inay dib u bilowdaan bisha December.