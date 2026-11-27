Dowladda dhexe ee Hindiya oo soo saartay awaamiir cusub oo ku saabsan hay’adda Zakir Naik
Dowladda dhexe ee Hindiya ayaa sheegtay inay tallaabooyin adag ka qaadi doonto Hay’adda Cilmi-baarista Islaamka (Islamic Research Foundation), oo uu aasaasay wadaadka muranka dhaliyay ee Zakir Naik, taas oo dalka laga mamnuucay.
Dowladdu waxay sidoo kale dowlad-goboleedyada siisay awood ay ku dhaqangeliyaan sharciga ka hortagga falalka sharci-darrada ah ee loo yaqaan UAPA, kaas oo lagu qaadi karo tallaabooyin ka dhan ah hay’adda.
Wakaaladda wararka ee ANI ayaa sheegtay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Hindiya ay soo saartay amarkan maalmo kaddib markii 13-kii Nofeembar ay shan sano oo kale ku kordhisay mamnuucidda hay’adda Zakir Naik.
Sida ku cad amarka wasaaradda, awoodaha dowladda dhexe u lahayd ee ku xusan qodobbada 7 iyo 8 ee sharciga UAPA ayaa hadda sidoo kale loo oggolaaday dowlad-goboleedyada iyo maamullada dhulalka midowga.