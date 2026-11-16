Xog dheeri ah oo laga helayo dagaalka ka socda Ereteriya
Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo fallaagada Tigrayga ayaa ku xoogeysanaya deegaanno u dhow xadka Ereteriya.
Dadka ku nool gobolka Tigrayga ee waqooyiga Itoobiya ayaa sheegay in dagaalladii ugu dambeeyay loo adeegsaday madaafiic iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones).
Dagaalku wuxuu sii xoogeysanayay tan iyo bishii Sebtembar, iyadoo labada dhinacba ay midba midka kale ku eedeynayaan inuu jebiyay heshiiskii nabadeed ee soo afjaray dagaal sokeeye oo laba sano socday, kaas oo dhammaaday 2022-kii.
Itoobiya ayaa sidoo kale Ereteriya ku eedeysay inay taageerto fallaagada Tigrayga.