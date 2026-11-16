Somaliland oo sheegtay inay xidhay Shan Muwaadin oo Maraykan ah, kaddibna ku wareejisay Safaaradda Maraykanka
Hay’adda Sirdoonka Somaliland (NIA) ayaa sheegtay inay xidhay shan muwaadin oo Maraykan ah, kuwaas oo ay muddo la socotay dhaqdhaqaaqooda tan iyo markii ay Somaliland soo galeen, kaddib markii ay ku eedaysay inay ku hawlanaayeen arrimo khatar ku ahaa amniga Somaliland.
Hay’adda ayaa qoraal ay baahisay Axaddii, 15-ka November 2026, ku sheegtay in shantan nin ay muddo ku hayeen dabagal ay samaynayeen laamaha sirdoonku, kaddib markii ay Somaliland soo galeen.
NIA waxay sheegtay in baadhitaanno iyo dabagal ay samaysay kaddib ay ogaatay in raggaasi damacsanaayeen inay fuliyaan hawlo ay ku tilmaantay kuwo halis gelin karayey amniga Somaliland.
Hay’addu, si kastaba ha ahaatee, ma aanay faahfaahin nooca hawlaha ay raggaasi doonayeen inay fuliyaan, goobaha ay ka hawlgaleen iyo cidda ay la xidhiidheen, sidoo kalena ma aanay shaacin magacyadooda.
“Shantan nin waxa ay doonayeen inay fuliyaan hawlo khatar ku ahaa amniga qaranka Somaliland,” ayaa lagu yidhi qoraalka Hay’adda Sirdoonka.
NIA waxay intaa ku dartay in kaddib baadhitaan dheer ay shanta muwaadin ku wareejisay Safaaradda Maraykanka, inkasta oo aanay faahfaahin dheeraad ah ka bixin habka wareejinta iyo tallaabooyinka xigay.
Dhacdadan ayaa imanaysa xilli uu Maraykanku kamid yahay waddamada ay Somaliland dadaalka diblomaasiyadeed ugu jirto sidii ay uga heli lahayd aqoonsi caalami ah, gaar ahaan kaddib markii ay Israa’iil aqoonsatay bishii December 2025.
Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa bishii September booqasho ku tagay Washington, halkaas oo uu kulamo kula yeeshay xubno ka tirsan Kongareeska Maraykanka, kuwaas oo lagaga hadlay xoojinta xidhiidhka labada dhinac iyo taageerada aqoonsiga Somaliland.