Israa’iil oo weerar ku qaadday xadka Suuriya iyo faahfaahin ka soo baxaysa
Warbaahinta Israa’iil iyo Lubnaan ayaa sheegtay in milatariga Israa’iil uu weerar ka fuliyay meel u dhow xadka Suuriya iyo Lubnaan.
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in uu bartilmaameedsaday shixnad hub ah oo la doonayay in la gaarsiiyo kooxda Xisbullah ee Iiraan taageerto, si loo xoojiyo awooddeeda hawlgal ciidan.
Milatariga ayaa sheegay in hubkaasi loogu talagalay in lagu kordhiyo awoodda kooxda ee fulinta weerarro ka dhan ah shacabka Israa’iil iyo ciidankeeda. Waxa kale oo uu Xisbullah ku eedeeyay inay dhulka Lubnaan u adeegsato tahriibinta hubka iyo hawlo kale oo milatari, taas oo uu sheegay inay jebinayso heshiisyadii is-afgaradka.
Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Lubnaan, NNA, ayaa sheegtay in weerarka aroortii hore ka dhacay deegaanka Al-Shu’ara ee degmada Baclabak, gobolka Bekaa ee bariga Lubnaan. Wax khasaare nafeed ama mid hantiyeed ah lagama soo sheegin.
Telefishinka Al-Manar ee Xisbullah ayaa sheegay in tani ay ahayd weerarkii ugu horreeyay ee Israa’iil ku qaaddo bariga Bekaa muddo saddex bilood ah.
Al-Manar ayaa sidoo kale sheegay in taangiyada Israa’iil ay duqeeyeen guryo ku yaalla inta u dhexeysa tuulooyinka Zutar Al-Sharqiya iyo Zutar Al-Gharbiya ee koonfurta Lubnaan.