Hindiya oo dalbatay ku dhawaad laba 200 oo diyaaradood
Taliyaha Ciidanka Cirka Hindiya, Air Chief Marshal Ashutosh Dikshit, ayaa 16-kii Nofeembar sheegay in diyaaradaha dagaalka ee gudaha dalka lagu sameeyay ee LCA Mk-1A la filayo in ciidanka cirka lagu biiriyo sannad-maaliyadeedka 2026–27. Sida ay qortay warbaahinta Hindustan Times, waxaa sidoo kale la filayaa in la dhiso cutub ciidan oo dhammaystiran oo ku qalabaysan diyaaradahaas.
Diyaaradahan ayaa beddeli doona diyaaradaha dagaalka ee MiG-21 oo hawlgabka laga dhigay. Mashruucan ayaa muhiim u ah Ciidanka Cirka Hindiya oo wajahaya yaraanta diyaaradaha dagaalka.
Hindiya ayaa shirkadda Hindustan Aeronautics Limited ka dalbatay 180 diyaaradood oo noocan ah, iyadoo heshiisyadu ku kacayaan guud ahaan 11.72 bilyan oo doollar.
Kadib dib-u-dhacyo dhowr ah, diyaaradaha ayaa hadda ku dhow inay ku biiraan ciidanka cirka. Waxay noqonayaan diyaaradihii ugu horreeyay ee dagaal ee hawlgalkooda bilaaba muddada uu xilka hayo Ashutosh Dikshit.
Taliyaha ayaa sheegay in samaynta diyaarad dagaal oo gudaha dalka lagu naqshadeeyo, lagu farsameeyo laguna tijaabiyo ay tahay hawl adag, ayna dalal kooban oo dunida ahi ku guuleysteen.