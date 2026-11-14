Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland oo Itoobiya kaga qayb galay Sarakiil ka qalin jabinaya Kulliyadda Abaanduulka

News DeskNovember 14, 2026
Less than a minute
‎Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland, Sarreeye Gaas Nimcaan Yuusuf Cismaan, oo safar shaqo ku jooga dalka Itoobiya, ayaa ka qaybgalay munaasibadda qallin-jebinta saraakiil ka tirsan Ciidanka Qaranka oo waxbarasho ku dhammaystay Kulliyadda Abaanduulka iyo Saraakiisha Sare ee Ciidamada Difaaca Itoobiya (Ethiopian Defence Command and Staff College).
‎Saraakiishan ayaa waxbarashada la qaadanayey saraakiil ka socday dalka Itoobiya iyo dalal kale oo Afrikaan ah.
‎Taliyaha ayaa hambalyeeyey saraakiisha qallin-jebisay, isaga oo ku dhiirri geliyey inay aqoonta ay korodhsadeen uga faa’iideeyaan Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.
‎Sidoo kale, Taliyaha Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, waxa uu uga mahadceliyey Dawladda Itoobiya iskaashiga, dhinacayada waxbarashada iyo tababarka ciidamada.

News DeskNovember 14, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Madaxweyne Cirro oo shir lagu Marti qaaday oo Australia ka dhacayey ka baaqday, una diray Safiirka Somaliland ee Isreal.

November 14, 2026

Nin qarax loogu dhex qariyay walaxo macmacaan ah oo geeriyooday

November 14, 2026

Darbiga dhisme ka socday Nairobi oo dumay, dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa

November 14, 2026

Koonfurta Suudaan oo doorashadeedii ugu horreysay qabanaysa dhawaan

November 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker