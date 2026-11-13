Xuutiyiinta oo weerartay kaabayaasha shidaalka Sacuudiga

News DeskNovember 13, 2026
1 minute read

Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegtay inay bartilmaameedsadeen kaabayaasha shidaalka iyo goobo militari oo ku yaalla Sacuudiga.

Afhayeenka milatariga kooxda Ansar Allah ee Xuutiyiinta, Yahya Sari, ayaa sheegay in ciidamadoodu diyaarad aan duuliye lahayn ku weerareen xarunta toddobaad ee shidaalka ku shubta dhuumaha waaweyn ee shidaalka Sacuudiga ee isku xira bariga iyo galbeedka dalka.

Waxa kale oo uu sheegay in gantaal ballistic ah lagu bartilmaameedsaday xarun shidaal oo ku taalla magaalada Yanbu, oo ku dhow xeebta Badda Cas.

Bayaan kale oo ay soo saareen Xuutiyiinta ayay ku sheegeen in diyaarad Drone ah ay weerartay xarun shidaal oo ay leedahay shirkadda Aramco, taas oo ku taalla magaalada Riyadh.

Dhanka kale, afhayeenka isbahaysiga milatari ee Sacuudigu hoggaamiyo, Turki Al-Maliki, ayaa sheegay in ciidamada isbahaysigu ku guuleysteen inay hawada ku qabtaan kuna burburiyaan laba diyaaradood oo aab=n duuliye lahayn oo ku kala sugnaa magaalada Riyadh iyo gobollada bariga dalka.

News DeskNovember 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Madaxweyne ku-xigeenka JSL oo Shacabka ka tacsiyadeeyey geerida Muj Boobe Yuusuf Ducaale.

November 13, 2026

Maraykanka oo war ka soo saaray sheegashadii Iiraan

November 13, 2026

Kanada oo billowday barnaamij cusub oo ay ku qaadanayso kumanaan qof oo muhaajiriin ah

November 13, 2026

Iiraan oo weerartay xarun milatari oo Mareykanku ku leeyahay Baxreyn

November 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker