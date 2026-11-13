Turkiga oo beeniyay inuu Soomaaliya u dirayo 15,000 oo askari
Dowladda Turkiga ayaa beenisay wararka sheegaya inay qorshaynayso in Soomaaliya ay u dirto 15,000 oo askari, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ay Ankara ka codsatay ciidamo dheeraad ah oo lagu xoojiyo amniga dalka.
“Wararka sheegaya in Turkigu, codsi ka yimid Soomaaliya awgiis, uu dalkaas u diri doono 15,000 oo askari ma aha kuwo run ah,” ayay tiri Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga.
Beeninta Ankara ayaa timid kadib shir-jaraa’id oo ay Khamiistii maanta ah qabatay Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga.
Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga, Admiral Zeki Aktürk, ayaa hadalkan ka jeediyau ka jeediyay warbixinta toddobaadlaha ah, iyadoo su’aal ku saabsan Soomaaliya iyo ciidamo cusub oo la sheegay in loo dirayo dalkaas lagu weydiiyay qaybtii su’aalaha iyo jawaabaha.
Wasaaraddu waxay jawaabtaas markii dambe ku baahisay boggeeda rasmiga ah ee X.
Wasaaraddu waxay intaas ku dartay in ciidamada Turkiga ee ku sugan Soomaaliya, oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan taliska hawlgallada milatari iyo taliska ciidamada cirka, ay sii wadaan taageerada ay siinayaan Soomaaliya, gaar ahaan dhismaha awoodda ciidamada dalka ee la dagaallanka argagixisada, tababarrada iyo talo-bixinta milatari.
Wararka ku saabsan 15,000 oo askari ayaa si weyn u faafay horraantii bishii November, kadib markii ilo amni oo aan la shaacin ay sheegeen in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xulafadiisa ka codsaday 20,000 oo askari.
Si kastaba ha ahaatee, labada dowladood midkoodna ma xaqiijin tirada ciidamadaas, mana jirto war rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ay ka soo saartay sheegashada ah in Turkiga laga codsaday 15,000 oo askari.
Wararkan ayaa soo baxay xilli dowladda Uganda ay bilowday qorshaha ay ciidamadeeda ugala baxayso Soomaaliya. Milatariga Uganda ayaa 2-dii November sheegay in ciidamadii ugu horreeyay ee dalkaas oo ku yimid heshiis laba geesood ah ay dib ugu laabteen dalkooda, halka ciidamada kale ee Uganda, oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AUSSOM, la filayo inay Soomaaliya ka baxaan dhammaadka sannadka 2027.
Turkiga ayaa sannadkii 2017 Muqdisho ka furay xerada tababarka milatari ee TURKSOM, oo ah xarunta ugu weyn ee uu ku leeyahay dibadda, waxaana tan iyo xilligaas uu ballaariyay taageerada uu siiyo ciidamada Soomaaliya, isagoo bixinaya tababaro, talooyin milatari iyo qalab ciidan.
Sidoo kale, labada dal ayaa 8-dii Febraayo 2024 kala saxiixday heshiis 10 sano ah oo ku saabsan iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, kaas oo diiradda saaraya amniga badda, la dagaallanka argagixisada, burcad-badeedda iyo kalluumeysiga sharci-darrada ah. Turkiga ayaa sidoo kale Soomaaliya gaarsiiyay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee nooca T129 iyo qalab kale oo milatari.
Khamiistii, saacado ka hor shir-jaraa’idka, Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa sidoo kale sheegtay in askar Soomaaliyeed ay soo dhammaysteen tababar aasaasi ah oo kumaandoos ah, kaas oo ka dhacay guutada 8-aad ee tababarka kumaandooska ee magaalada Manisa, halkaas oo xaflad qalin-jabin ah loogu qabtay.