Sacuudiga oo Soomaaliya u qoondeeyay 11,500 kursi oo Xajka 2027 ah

News DeskNovember 13, 2026
1 minute read

Dowladda Sacuudiga ayaa Soomaaliya u qoondeysay 11,500 oo boos oo Xajka ah, si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u gutaan waajibaadka Xajka sannadka 2027, kaddib heshiis ay kala saxiixdeen labada dowladood.

Heshiiska ayaa magaalada Jeddah ku kala saxiixday Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Soomaaliya, Sheekh Mukhtaar Roobow Cali, iyo Wasiirka Xajka iyo Cumrada Sacuudiga, Dr. Tawfiiq bin Fawzaan Al-Rabiah.

Qoondadan ayaa ah tirada rasmiga ah ee xujeyda Soomaaliyeed loo oggolaaday inay ka qeyb galaan Xajka sannadka 1448-da Hijriga, oo ku beegan 2027-ka, iyadoo qeyb ka ah heshiisyada sannadlaha ah ee Sacuudigu la galo dalalka Islaamka.

Heshiiska ayaa sidoo kale qeyb ka ah diyaar-garowga hore ee maamulka Xajka, kaas oo lagu nidaaminayo tirada xujeyda dal kasta, habraacyada safarka iyo adeegyada loo diyaarinayo dadka gudanaya waajibaadka Xajka.

Waxaa la filayaa in Wasaaradda Awqaafta Soomaaliya ay bilowdo tallaabooyinka la xiriira diiwaangelinta xujeyda, xulashadooda iyo qabanqaabada safarka, iyadoo la raacayo shuruudaha iyo habraacyada lagu heshiiyay.

Soomaaliya ayaa sidaas ku xaqiijisay qoondadeeda 11,500 oo xujaaj ah xilliga Xajka 2027.

News DeskNovember 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Madaxweyne ku-xigeenka JSL oo Shacabka ka tacsiyadeeyey geerida Muj Boobe Yuusuf Ducaale.

November 13, 2026

Maraykanka oo war ka soo saaray sheegashadii Iiraan

November 13, 2026

Kanada oo billowday barnaamij cusub oo ay ku qaadanayso kumanaan qof oo muhaajiriin ah

November 13, 2026

Xuutiyiinta oo weerartay kaabayaasha shidaalka Sacuudiga

November 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker