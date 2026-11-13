Maraykanka oo war ka soo saaray sheegashadii Iiraan

News DeskNovember 13, 2026
1 minute read

Taliska Dhexe ee ciidamada Maraykanka (CENTCOM) ayaa sheegay in Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan (IRGC) ay laba diyaaradood oo aan duuliye lahayn, kuwaas oo loo adeegsado weerarrada ismiidaaminta ah, ay ku soo rideen dhinaca Baxrayn, balse ciidamada Maraykanku ay labadaba qabteen oo burburiyeen.

Sida uu sheegay CENTCOM, weerarkaasi ma uusan sababin wax dhimasho ama dhaawac ah, sidoo kalena ma jirin wax burbur hantiyeed ah.

Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa horay bayaan ay soo saartay ugu sheegtay inay subaxnimadii Jimcaha “bartilmaameedeen oo lana burburiyey” raadaar digniin hore ah oo ay ciidamada Maraykanku ku leeyihiin Baxrayn. Waxay arrintaas jawaab uga dhigtay duqeyn cirka ah oo Maraykanku xalay ka fuliyay deegaanka Sirek.

Bayaanka IRGC ayaa lagu yiri: “Tani waa digniin culus oo loo dirayo cadowga gardarrada wada, si uu u joojiyo falalka gardarrada ah ee cirka iyo shidaal tahriibinta ee ka socda Marinka Hormuz.”

Ilaalada Kacaanka ayaa sidoo kale ka digtay in haddii ay soo noqdaan waxa ay ku tilmaantay “xadgudubyo iyo gardarro”, ciidankeeda cirka iyo hawada sare uu geli doono heegan buuxa, si uu ugu diyaar garoobo “iska horimaad aan xuduud lahayn”.

News DeskNovember 13, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Madaxweyne ku-xigeenka JSL oo Shacabka ka tacsiyadeeyey geerida Muj Boobe Yuusuf Ducaale.

November 13, 2026

Kanada oo billowday barnaamij cusub oo ay ku qaadanayso kumanaan qof oo muhaajiriin ah

November 13, 2026

Xuutiyiinta oo weerartay kaabayaasha shidaalka Sacuudiga

November 13, 2026

Iiraan oo weerartay xarun milatari oo Mareykanku ku leeyahay Baxreyn

November 13, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker