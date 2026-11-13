Maraykanka oo war ka soo saaray sheegashadii Iiraan
Taliska Dhexe ee ciidamada Maraykanka (CENTCOM) ayaa sheegay in Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan (IRGC) ay laba diyaaradood oo aan duuliye lahayn, kuwaas oo loo adeegsado weerarrada ismiidaaminta ah, ay ku soo rideen dhinaca Baxrayn, balse ciidamada Maraykanku ay labadaba qabteen oo burburiyeen.
Sida uu sheegay CENTCOM, weerarkaasi ma uusan sababin wax dhimasho ama dhaawac ah, sidoo kalena ma jirin wax burbur hantiyeed ah.
Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa horay bayaan ay soo saartay ugu sheegtay inay subaxnimadii Jimcaha “bartilmaameedeen oo lana burburiyey” raadaar digniin hore ah oo ay ciidamada Maraykanku ku leeyihiin Baxrayn. Waxay arrintaas jawaab uga dhigtay duqeyn cirka ah oo Maraykanku xalay ka fuliyay deegaanka Sirek.
Bayaanka IRGC ayaa lagu yiri: “Tani waa digniin culus oo loo dirayo cadowga gardarrada wada, si uu u joojiyo falalka gardarrada ah ee cirka iyo shidaal tahriibinta ee ka socda Marinka Hormuz.”
Ilaalada Kacaanka ayaa sidoo kale ka digtay in haddii ay soo noqdaan waxa ay ku tilmaantay “xadgudubyo iyo gardarro”, ciidankeeda cirka iyo hawada sare uu geli doono heegan buuxa, si uu ugu diyaar garoobo “iska horimaad aan xuduud lahayn”.