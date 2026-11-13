Kanada oo billowday barnaamij cusub oo ay ku qaadanayso kumanaan qof oo muhaajiriin ah
Kanada waxay billowday barnaamij cusub oo socdaal ah oo loogu talagalay in la siiyo 5,500 oo qof oo ka kala yimid dalal kala duwan oo adduunka ah fursad ay ku helaan deganaansho joogto ah.
Hindisahan wuxuu u taagan yahay fursad muwaadiniinta dalalka Afrika ee doonaya inay helaan deganaansho dibadda ah.
Barnaamijku wuxuu si gaar ah u bartilmaameedsanayaa shaqaale xirfad leh oo awood u leh inay buuxiyaan boosaska shaqada ee meelaha ku hareeraysan magaalooyinka waaweyn ee Kanada, halkaas oo ay ku yar yihiin xirfadlayaal ku jira qaybaha kala duwan.
Sida laga soo xigtay dowladda Kanada, barnaamijku wuxuu bilaaban doonaa Janaayo 1, 2027 wuxuuna u oggolaan doonaa muhaajiriinta inay ku noolaadaan oo la shaqeeyaan mujtamaca ka qayb qaadanaya hindisahan.
Dadka Afrikaanka ah ee ka fiirsanaya inay u guuraan Kanada, waxaa muhiim u ah in la ogaado in barnaamijkani uusan ahayn mid loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu guuro; waxaa si gaar ah loogu talagalay shakhsiyaadka leh aqoonta xirfadeed, khibradda shaqada, iyo awoodda ay shaqo kaga heli karaan dalka.