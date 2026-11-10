Mareykanka oo ka digay in lo safro lix dal
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda kula talisay inaysan u safrin lix dal oo ku yaalla Bariga Dhexe, kuwaas oo kala ah Iran, Ciraaq, Lubnaan, Liibiya, Suuriya iyo Yemen, sababo la xiriira walaacyada amniga iyo xaddidaadaha la xiriira adeegyada qunsuliyadeed.
Qoraal ay wasaaraddu ku baahisay baraha bulshada, ayay ku sheegtay in dhammaan lixdan dal ay ka jiraan khataro amni oo aad u sarreya marka la eego safarrada, iyadoo lagu daray heerka afraad.
Marka loo eego qiimeynta dowladda Mareykanka, muwaadiniinta waxaa lagula talinayaa inaysan xaalad kasta aysan u safrin dalalka lagu daray heerka afraad.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri: “Goobahani waa kuwo khatar ah. Ha u safrin halkaas xaalad kasta ama sabab kasta ha ahaatee.”
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale Afghanistan, Ruushka, Ukraine, Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ku dartay liiska 23 dal ee ay hadda saaran tahay digniinta safar ee ugu sarreysa.