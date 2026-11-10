Jarmalka oo kala noqday magangelyadii haweeney Soomaaliyeed kaddib markii ay booqatay Somaliland
Maxkamad ku taalla dalka Jarmalka ayaa taageertay go’aanka dowladda ee lagala noqday aqoonsiga qaxootinimo ee haweeney Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Naciimo Cabdi A. Oo ku magac dheer Xidigta Jarmalka, kaddib markii muuqaallo ay ku baahisay baraha bulshada lagu ogaaday inay dhowr jeer booqatay Somaliland.
Maxkamadda Maamulka ee magaalada Trier ayaa diidday racfaan ay haweeneydan ka qaadatay go’aanka Hay’adda Federaalka ee Socdaalka iyo Qaxootiga Jarmalka (BAMF), iyadoo ku raacday hay’adda in duruufihii markii hore sababta u ahaa magangelyadeeda ay wax iska beddeleen.
Haweeneydan oo ku nool magaalada Mainz ayaa magangelyada qaxootinimo la siiyay bishii May 2017, balse mas’uuliyiinta Jarmalka ayaa markii dambe baaritaan ku sameeyay safarro ay ku tagtay Somaliland, kuwaas oo ay ku diiwaangelisay muuqaallo ay soo dhigtay barta TikTok.
Maxkamaddu waxay sheegtay in shan muuqaal oo ay haweeneydu baahisay intii u dhexeysay 2024 iyo 2025 ay caddeyn u ahaayeen joogitaankeeda soo noqnoqday ee Somaliland.
Muuqaalladaasi ayaa la sheegay inay muujinayeen iyadoo ka qaybgalaysa munaasabad siyaasadeed oo uu lahaa xisbiga Waddani, booqanaysa magaalada Boorama iyo Saylac, isla markaana la kulmaysa mas’uuliyiin iyo hoggaamiyeyaal dhaqameed.
Maxkamaddu waxay sidoo kale xustay in muuqaalada lagu baahiyay akoon ay ku leeyihiin in ka badan 200,000 oo taageerayaal ah, taasoo muujinaysay inaysan qarinayn safarradeeda.
Maxaa markii hore loogu aqbalay magangelyadeeda?
Haweeneydan oo ka soo jeedda beesha Gaaljecel ayaa magangelyada Jarmalka ku heshay sababo la xiriiray gudniinka fircooniga ah ee ay hore u soo martay, cabsi laga qabay in dib loogu sameeyo tolidda xubinta taranka kaddib dhalmada, iyo dhibaatooyin la xiriiray seygeedii hore.
Hase yeeshee, maxkamaddu waxay qiimeysay in xaaladdeeda shakhsiyadeed ay isbeddeshay, iyadoo tixgelisay da’deeda, lix carruur ah oo ay dhashay iyo laba guur oo ay soo martay.
Waxay ku doodday in duruufihii markii hore keenay in loo aqoonsado qaxooti aysan hadda sidii hore u jirin, inkastoo ay qiratay in gudniinka fircooniga ahi weli yahay dhibaato ka jirta Soomaaliya.
Hay’adda BAMF ayaa 23-kii Maarso 2026 kala noqotay aqoonsigeedii qaxootinimo, halka maxkamadda Trier ay 13-kii Oktoobar 2026 taageertay go’aankaas.
Ma la mamnuucay in qaxootigu dalkooda booqdaan?
Kiiskan macnihiisu ma aha in dhammaan qaxootiga ku nool Jarmalka laga mamnuucay inay booqdaan dalalkii ay ka soo qaxeen.
Hase yeeshee, safarrada noocaas ah waxaa loo adeegsan karaa caddeyn lagu qiimeeyo in qofku weli u baahan yahay ilaalinta caalamiga ah iyo in kale, iyadoo la eegayo sababta safarka, muddadiisa iyo duruufaha gaarka ah ee qofka.
Go’aanka maxkamadda ayaa weli laga qaadan karaa tallaabo sharci ah oo lagu dalbanayo oggolaanshaha racfaan loo gudbiyo maxkamadda sare ee maamulka gobolka Rhineland-Palatinate.
Kiiskani wuxuu mar kale soo bandhigay muhiimadda ay baraha bulshada ku leeyihiin kiisaska magangelyada ee Yurub, iyadoo muuqaallada iyo xogta ay dadka ku baahiyaan internetka ay noqon karaan caddeymo ay hay’adaha socdaalku tixgeliyaan marka ay dib u eegayaan xaaladda qaxootinimo.