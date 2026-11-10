Afhayeenka Baarlamaanka Iiraan oo u digay Maraykanka eedeynna u jeediyay Israa’iil
Afhayeenka Baarlamaanka Iiraan, Mohammad Baqer Ghalibaf, ayaa ku eedeeyay Israa’iil inay isku dayayso inuu Maraykanka ku lug yeesho dagaal daba-dheeraada oo uu la galo Iiraan.
Waxa uu sheegay in arrintani ay dhibaatooyin u horseedi karto dowladda Maraykanka ee mustaqbalka.
Qoraal uu ku baahiyay barta X, ayuu Ghalibaf ku yiri: “Haddii Washington aysan ka tanaasulin siyaasaddeeda ah ‘Israa’iil ayaa horreysa’, Maraykanka iyo xulafadiisu waxay ku wajahan yihiin xilli madoow.”
Hadalkan Ghalibaf ayaa imaanaya xilli uu weli socdo iska horimaadka u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka, isla markaana ay jiraan xiisado kala dhexeeya Israa’iil.