Afhayeenka Baarlamaanka Iiraan oo u digay Maraykanka eedeynna u jeediyay Israa’iil

News DeskNovember 10, 2026
Less than a minute

Afhayeenka Baarlamaanka Iiraan, Mohammad Baqer Ghalibaf, ayaa ku eedeeyay Israa’iil inay isku dayayso inuu Maraykanka ku lug yeesho dagaal daba-dheeraada oo uu la galo Iiraan.

Waxa uu sheegay in arrintani ay dhibaatooyin u horseedi karto dowladda Maraykanka ee mustaqbalka.

Qoraal uu ku baahiyay barta X, ayuu Ghalibaf ku yiri: “Haddii Washington aysan ka tanaasulin siyaasaddeeda ah ‘Israa’iil ayaa horreysa’, Maraykanka iyo xulafadiisu waxay ku wajahan yihiin xilli madoow.”

Hadalkan Ghalibaf ayaa imaanaya xilli uu weli socdo iska horimaadka u dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka, isla markaana ay jiraan xiisado kala dhexeeya Israa’iil.

News DeskNovember 10, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

“Waxaan u arka In qofka oo xabsi lagu hayaa ay tahay ciqaab aan xukun jideyn” Gudoomiyaha solja.

November 10, 2026

“Ciidagalow Cadaalad Nasoo Gaadha Jiciir Baa Noogu Danbeeyay Mooge iyo Wiiwaa Way..” Abu Sufyaan

November 10, 2026

Muxuu dalka Imaaraadka Carabtu u noqday xudunta diblomaasiyadda Madaxweyne Cirro?

November 10, 2026

Jarmalka oo kala noqday magangelyadii haweeney Soomaaliyeed kaddib markii ay booqatay Somaliland

November 10, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker